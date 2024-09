 INTERVISTA POST PARTITA DEL CAPITANO MARCHIZZA

Frosinone – Le dichiarazioni del capitano giallazzurro Riccardo Marchizza, dopo la sconfitta casalinga contro il Bari.

Riccardo cosa sta succedendo all’interno dello spogliatoio?

“Capire quale è il problema e la soluzione da applicare è difficile. Noi facciamo di tutto per seguire il mister e non c’è alcun tipo di problema. In settimana le sedute di allenamento si svolgono bene e crediamo in quello che ci dice. In questo momento stiamo facendo delle prestazioni di basso livello e dobbiamo fare di tutto per cambiare rotta”.

Troppi errori anche oggi, forse un po’ di sfortuna, come si può uscire da questo momento?

“Sicuramente questa squadra si deve aggrappare alla forza dei propri leader. Forse avrò sbagliato a trasmettere ai miei compagni l’importanza di questo campionato, però non credo nella sfortuna. Il calcio ti da sempre quello che ti meriti. In questo momento si vedono gli uomini, e dobbiamo fare di tutto per invertire la tendenza”.

Che tipo di approccio pensate di usare per riconquistare la gente sugli spalti?

“Il tifoso vive per il calcio ed è deluso in questo momento. È chiaro che vedere questo risultato fa male. Io li capisco ed è giustissimo avere questo atteggiamento nei nostri confronti. I primi che si devono prendere le responsabilità siamo noi. Dobbiamo cercare insieme al mister e la società di riportare entusiasmo ai tifosi”.

Cosa dirai alla squadra in settimana?

“Io credo che dopo queste partite, la migliore arma è il silenzio e la riflessione. Ognuno di noi sa che può dare di più. Quindi domani sul campo d’allenamento, parleremo tra di noi e con il mister per vedere come far fronte a questa situazione”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio