 CONFERENZA STAMPA MISTER VIVARINI

Frosinone – Le parole dell’allenatore giallazzurro Mister Vivarini, dopo la sconfitta per 0-3 contro il Bari.

Mister, vediamo la seconda partita dove la squadra gioca troppo appiattita e che fa molti errori. Che momento è?

“È un momento particolare. Ognuno ha le proprie responsabilità prima su tutti il sottoscritto. Oggi abbiamo provato con un atteggiamento diverso. Il primo tempo abbiamo avuto una serie di occasioni, però non sono andate a buon fine. È inaccettabile la prova che abbiamo fatto. Mi sento responsabile di questa sconfitta. Capisco i nostri tifosi, dovremmo essere bravi a trovare delle alternative”.

Si sente in discussione?

“Qui conta solo il Frosinone, mi sento responsabile perché il Frosinone è la mia squadra. Sappiamo tutti l’importanza di giocare con questi colori e per questo motivo mi sento in discussione. Devo essere lucido per pensare solo alla squadra. Bisogna trovare una soluzione a questo momento che è critico”.

Difronte a questa sfiducia, come pensate di rispondere a questo sentimento?

“Devo capire il momento no della squadra. Sto provando molte soluzioni in mezzo al campo. Abbiamo cambiato tanto dalla partita con il Brescia, ma bisogna sicuramente cercare altro da poter applicare. Dobbiamo ritrovare la fiducia dato che stiamo andando tutti al disotto delle nostre possibilità”.

Il problema è più mentale o tattico?

“È la domanda che mi faccio anche io. Perché lavoriamo senza problemi con armonia durante la settimana. Però purtroppo ci trasformiamo così in campo, ci sarà bisogno di trovare qualcosa di diverso per le prossime partite”.

Il vantaggio avrebbe cambiato qualcosa?

Sicuramente, io in questo momento vedo una squadra senza fiducia. Avevamo fatto un primo tempo molto accorto, ma prendere gol allo scadere della prima frazione, ti demoralizza. Abbiamo provato a cambiare modulo per riprendere la partita nel modo giusto però non è stato sufficiente”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio