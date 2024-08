 INTERVISTA POST PARTITA DI MISTER VIVARINI

FROSINONE – Le dichiarazioni, dopo il pareggio contro il Modena, dell’allenatore del Frosinone Vincenzo Vivarini;

Dopo un primo tempo poco incisivo abbiamo migliorato la prestazione nella ripresa. Nonostante ciò, abbiamo pagato un’altra volta, come mai? E poi cosa è successo a Monterisi?

“Monterisi ha avuto un giramento di testa a fine primo tempo. Abbiamo provato a tenerlo in campo ma senza successo. Il Modena è un avversario che si sa difendere bene non concedendo nulla e sa essere feroce nel ripartire. Nel secondo tempo abbiamo cambiato assetto e non abbiamo più concesso tiri in porta se non il gol alla fine. Ho visto una buona crescita della squadra”.

Quest’altra beffa che scorie lascia alla squadra?

“C’è molta amarezza. Siamo agli inizi del campionato, c’è stata sicuramente una crescita della gestione della palla rispetto alle prime partite. Loro sono molto bravi e fisici. Il risultato ovviamente ci lascia l’amaro in bocca. Dovevamo chiuderla prima perché abbiamo avuto molte occasioni, poi come spesso succede nel calcio c’è stata la beffa alla fine”.

In generale lei è contento di questo gruppo o vede delle fragilità?

“In questo momento ovviamente non sono contento, ma come dico spesso bisogna analizzare le prestazioni che si fanno. Oggi abbiamo giocato con ragazzi come Cichella e Vural che sono molto giovani, abbiamo fatto degli acquisti che devono ancora entrare in ottica squadra. Ci sono tante migliorie da fare. Dobbiamo accettare questa situazione e lavorare per migliorarla”.

Prime tre partite, tre rimonte subite. Cosa serve a questa squadra per gestire meglio il risultato?

“Dobbiamo giocare molto di più. Abbiamo delle potenzialità importanti che dobbiamo sfruttare. Se si riesce ad acquisire sicurezza in alcuni aspetti, siamo una squadra che potrà dire la sua in campionato”.

