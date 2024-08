 INTERVISTA POST PARTITA A MICHELE CEROFOLINI

Frosinone – Le parole dell’estremo difensore Michele Cerofolini dopo il pareggio casalingo con il Modena

Che cosa è successo questa sera e a La Spezia e come se ne può uscire?

“Sicuramente oggi come contro lo Spezia è una delusione enorme, l’unica strada che conosco per migliorare è di remare tutti nella stessa direzione con la coesione e la giusta tranquillità dobbiamo andare avanti”.

Come stai dopo il colpo subito e su che caratteristica si deve lavorare per migliorare?

“Sto bene è stata una semplice botta da campo. Il mister ci sta chiedendo cose nuove e che per noi non è facile riportalo in partita. Stiamo lavorando tanto durante l’allenamento e dobbiamo continuare a seguire il mister perché sono sicuro che da qui in poi raccoglieremo i frutti di questo lavoro”.

Manca un leader nel gruppo?

“Se fosse finita 1-0, stavamo parlando d’altro. Ci sono state delle piccole disattenzioni che hanno cambiato il corso delle partite ma la leadership dei giocatori può venire fuori nel corso della stagione, dato che siamo un gruppo ancora nuovo”.

Visto che qui dopo la retrocessione stai facendo capire ai nuovi ragazzi che c’è voglia di tornare in alto?

“Si ti rispondo con fermezza perché i ragazzi come me sono qui per metterci la faccia e per far capire a tutti che non meritiamo la serie B. Quindi siamo qui per far capire che abbiamo perso e quello che vogliamo riprenderci”.

