 PORDENONE-FROSINONE 0-2, IL TABELLINO

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Vogliacco, De Agostini (38’ st Chiaretti); Misuraca (17’ st Mazzocco), Burrai, Pobega (29’ st Candellone); Gavazzi (1’ st Tremolada); Bocalon (17’ st Strizzolo), Ciurria.

A disposizione: Bindi, Stefani, Semenzato, Pasa, Gasbarro, Bassoli, Zammarini.

Allenatore: Tesser.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Krajnc; Salvi (21’ st Paganini), Rohden, Maiello (21’ st Gori), Haas, Beghetto (45’ st Zampano); Ciano (15’ st Dionisi), Novakovich (15’ st Ardemagni).

A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Capuano, Citro, Tribuzzi, Brighenti, Vitale.

Allenatore: Nesta.

Arbitro: sig. Manuel Volpi di Arezzo; assistenti arbitrali: sigg. Salvatore Affatato di Domodossola (Vco) e Giuseppe Macaddino di Pesaro; Quarto Uomo sig. Daniele Minelli di Varese; VAR sig. Marco Serra di Torino; Assistente VAR sig. Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Ba).

Marcatori: 6’ pt Ciano, 14’ pt Novakovich.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 6-1 per il Pordenone; ammoniti: 39’ pt Camporese, 42’ pt Bocalon; recuperi: 2’ pt; 6’ st.

TRIESTE – Uno-due in 14’ del primo tempo, l’impresa del Frosinone spegne il sorriso sul volto di Tesser e dei sui che al 90’ del ‘Benito Stirpe’ pregustavano il dolce sapore della finale. Sorriso che invece passa sulle labbra di Nesta e della sua band che, grazie ad un doppio ‘uppercut’ e ad una difesa strenua lasciano a guardare i friulani e staccano il biglietto per la doppia finale del 16 e del 20 agosto con lo Spezia. Un Frosinone strepitoso chiude il primo tempo sul doppio vantaggio per effetti dei gol di Ciano e Novakovich e poi è Bardi a 1’ dal 90’ che salva la finale con un grande intervento.