 AL VIA LA ‘BENITO STIRPE SCHOOL CUP’, VOLTA E FILETICO LE PRIME DUE QUALIFICATE

Ufficialmente al via la terza edizione della ‘Benito Stirpe School Cup’. Alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino oggi prime due gare valide per i Quarti di Finale. Gol ed emozioni nel primo match, che ha visto la netta affermazione degli ‘arancioni’ del ‘Volta’, spietati contro un ‘Bracaglia’ molto rimaneggiato. Più avvincente il secondo match, quello delle 10.30, che ha visto in campo il Filetico, campione in carica, contro il Liceo Classico Turriziani. Battaglia fin dai primi minuti e decisivi i tiri dal dischetto che consegnano al Filetico la Semifinale , proprio contro il Volta. Domani con Brunelleschi – Severi e Morosini – Angeloni, si conclude il quadro dei Quarti.

IIS ALESSANDRO VOLTA – IIS BRACAGLIA 7-1

IIS TURRIZIANI – IIS FILETICO 2-2 (4-5 dcr)