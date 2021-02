Seduta pomeridiana al Centro di Preparazione Olimpica del CONI a Tirrenia per i giallazzurri di mister Nesta. Riscaldamento, esercitazioni tattiche e partita finale questo il programma odierno. Si è fermato Iacobucci, per lui sospetta frattura del V raggio della mano sinistra. Il calciatore verrà nuovamente valutato nei prossimi giorni. Aggregato Vettorel. Parzialmente in gruppo Millico.