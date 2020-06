Terzo allenamento della settimana per i giallazzurri che nel pomeriggio sono scesi in campo alla ‘Città dello Sport’. Sotto la guida di mister Nesta, la squadra ha svolto una partitella in famiglia. Tutti in gruppo ad eccezione di Camillo Ciano che continua gli allenamenti personalizzati. Domani nuova seduta alle 17.00 a Ferentino.