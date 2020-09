Allenamento pomeridiano per i giallazzurri che, dopo la partita amichevole contro la Roma, sono scesi in campo alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Scarico per chi ha giocato ieri, riscaldamento, esercitazioni tecniche e partitella per il resto del gruppo. Differenziato per Rodhen Novakovich, Dionisi e Tabanelli. Domani in programma doppia seduta sempre a Ferentino.