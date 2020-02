 ALLENAMENTO 11 FEBBRAIO

Ripresa degli allenamenti per il Frosinone che domenica prossima, alle 15, ospiterà il Perugia. A Ferentino la squadra ha svolto un lavoro aerobico, delle esercitazioni sul possesso palla ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Capuano e Tribuzzi, terapie per Paganini, Dionisi e Tabanelli. Quest’ultimo si è sottoposto agli esami strumentali, presso il centro Aditerm di Ferentino, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del comparto legamentoso esterno della caviglia destra, i tempi di recupero sono stimati in tre settimane.

Assente Gori, il cui intervento chirurgico è perfettamente riuscito, oltre a Zampano in permesso per motivi familiari. Domani alle 14:45 si torna in campo alla Città dello Sport.