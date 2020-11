Doppia seduta di allenamento alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri. Riscaldamento e lavoro di forza in mattinata. Esercitazioni sul possesso palla, navette e partitella nel pomeriggio. Differenziato per Capuano e Gori. Assenti Kastanos e Carraro impegnati con le rispettive nazionali. Domani mattina di nuovo in campo sempre a Ferentino.