Allenamento pomeridiano per i giallazzurri che sono scesi in campo alla Città dello Sport in vista della gara di venerdì prossimo contro il Pordenone. La squadra ha svolto una serie di esercitazioni sul possesso palla ed una partitella a campo ridotto. Rohdén è tornato in gruppo. Domani alle 14:30 è in programma una nuova seduta a Ferentino.