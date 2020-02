Allenamento pomeridiano per i giallazzurri che alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino continuano a preparare la sfida contro il Perugia. Riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche e partita questo il programma di oggi.

È tornato in gruppo Capuano. Differenziato per Dionisi, Paganini e Tabanelli.

Terapie per Ardemagni che ha accusato un fastidio muscolare e verrà valutato nella giornata di domani.

Prossimo allenamento domani mattina sempre a Ferentino.