Ultimo allenamento della settimana per i ragazzi che questa mattina si sono ritrovati alla Città dello Sport. Agli ordini di mister Nesta i giallazzurri hanno disputato una partitina in famiglia a cui ha preso parte l’intero gruppo fatta eccezione per Ciano. La squadra domani godrà di un giorno di riposo, la ripresa è fissata per lunedì pomeriggio a Ferentino.