Allenamento mattutino per i giallazzurri che domenica, alle 15, ospiteranno il Perugia. A Ferentino la squadra ha lavorato sulla parte tattica chiudendo la seduta con una partitella a campo ridotto. Terapie per Ardemagni, differenziato per Dionisi, Paganini e Tabanelli. Domani alle 10:45 si terrà la seduta di rifinitura alla Città dello Sport.