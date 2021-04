Allenamento mattutino alla ‘Città dello sport’ per i giallazzurri di mister Grosso. Riscaldamento, esercitazioni tattiche, palle inattive e partita finale questo il programma odierno. Parzialmente in gruppo Luciani. Si è fermato Ariaudo per un affaticamento (verrà valutato prossima settimana). Differenziato per Vettorel, Vitale L. e Baroni. Tarda mattinata la squadra partirà per Lignano Sabbiadoro dove domani sosterrà la rifinitura.