Primo allenamento della settimana per i giallazzurri che continuano a preparare il ritorno in campo di sabato contro il Trapani. A Ferentino i ragazzi hanno svolto un lavoro sulla forza, delle esercitazioni sul possesso palla ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Ciano. Domani alle 9:45 si torna in campo alla Città dello Sport.