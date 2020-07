 ALLENAMENTO 15 LUGLIO

Continua la preparazione in vista della gara di venerdì a Pescara. Nella seduta odierna la squadra ha svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Capuano, Maiello e Tabanelli. In mattinata alcuni giallazzurri hanno svolto gli esami strumentali, presso il centro Aditerm di Ferentino, per valutare le rispettive condizioni. Gori ha riportato una elongazione al retto femorale della coscia sinistra, per il centrocampista sono previsti sette giorni di stop. Salvi ha riportato un’infiammazione tendinea al retto femorale della coscia destra, anche per lui lo stop previsto è di sette giorni. Distrazione di lieve entità al bicipite femorale sinistro invece per D’Elia che tra una settimana verrà nuovamente valutato dallo staff medico.