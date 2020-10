Allenamento pomeridiano per i giallazzurri alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella questo il programma odierno. Rientra in gruppo Kastanos. Differenziato per Rodhen, riposo precauzionale per Baroni. Domani pomeriggio nuova seduta sempre a Ferentino.