È ripresa nel pomeriggio la preparazione dei giallazzurri in vista della gara esterna di sabato prossimo sul campo del Benevento. La squadra si è ritrovata a Ferentino dove ha svolto un lavoro aerobico e delle esercitazioni sul possesso palla. Terapie per Rohden. Domani alle undici è in programma una nuova seduta alla Città dello Sport.