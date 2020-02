 ALLENAMENTO 17 FEBBRAIO

Dopo il successo ottenuto ieri contro il Perugia i giallazzurri sono tornati in campo questa mattina per preparare il prossimo impegno di campionato, la sfida di venerdì sera sul campo del Cosenza. Seduta di scarico per chi è sceso in campo ieri, partitella a campo ridotto per il resto del gruppo. Differenziato per Tabanelli, Paganini e Matarese, terapie per Ardemagni, a riposo Gori e Ciano che domani si sottoporrà agli accertamenti per valutare il problema alla coscia sinistra accusato contro il Perugia. Sempre domani, alle 14:45, la squadra tornerà ad allenarsi a Ferentino.