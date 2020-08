Secondo giorno di lavoro settimanale per i giallazzurri che, nel ritiro romano, continuano a preparare la trasferta ligure. Riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche e partitella, questo il programma odierno. È rientrato in gruppo D’Elia. Differenziato per Tabanelli. Domani prevista la partenza per La Spezia.