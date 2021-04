Allenamento mattutino a Lignano Sabbiadoro per i giallazzurri di mister Grosso. Scarico per chi ha giocato ieri. Riscaldamento, lavoro aerobico e partita finale per il resto del gruppo. Differenziato, alla ‘Città dello sport’, per Vettorel, Ariaudo, Luciani, Vitale L. e Baroni. Nel pomeriggio la squadra partirà per Ferentino dove domani sosterrà la rifinitura.