Esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto per la squadra di mister Nesta che nel pomeriggio ha lavorato alla Città dello Sport. A riposo Gori, terapie per Ardemagni e Ciano, differenziato per Paganini e Tabanelli. Domani alle 14:45 è in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino.