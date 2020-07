Seduta mattutina alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri. Scarico per chi è sceso in campo a Pescara, partitella per il resto del gruppo. Differenziato per Gori e Tabanelli, terapie per D’Elia e Salvi. Domani giornata di riposo, si torna in campo lunedì pomeriggio sempre a Ferentino