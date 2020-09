Seduta di allenamento pomeridiana per i giallazzurri alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino. Riscaldamento, esercitazioni tecniche e partita a campo ridotto questo il programma odierno. Assente Salvi, per il difensore, si sospetta uno stiramento di primo grado al polpaccio sinistro. Nei prossimi giorni verranno valutati i tempi di recupero. Sempre differenziato per Tabanelli, Rodhen e Novakovich. Domani previsto l’allenamento congiunto con la Casertana a Ferentino.