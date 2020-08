Seduta pomeridiana per i giallazzurri che continuano a preparare la sfida di mercoledì sera contro il Cittadella. Alla Città dello Sport i ragazzi hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Capuano, Tabanelli e Szyminski, terapie per Gori e D’Elia. Domani alle 18:45 si torna in campo a Ferentino.