Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Citta dello sport’ per i giallazzurri di mister Nesta. Riscaldamento, esercitazioni tecniche e partita finale questo il programma odierno. Differenziato per Luciani e Baroni. Durante l’allenamento si sono fermati Boloca (botta alla tibia) e Millico (risentimento muscolare). In settimana verranno valutate le loro condizioni. Domani pomeriggio nuova seduta sempre a Ferentino.