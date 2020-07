Primo allenamento della settimana per i giallazzuri che, alla ‘Città dello Sport’, iniziano a preparare la sfida contro il Benevento in programma venerdì sera allo stadio ‘Benito Stirpe’. Esercitazioni tecnico – tattiche, parte atletica e partitella, questo il programma odierno. Differenziato per Tabanelli, D’Elia, Gori, Zampano e Salvi. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.