Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Citta dello sport’ per i giallazzurri di mister Nesta. Riscaldamento, esercitazioni sul possesso palla e lavoro sulla fase difensiva questo il programma odierno. In gruppo Boloca. Differenziato per Luciani e Baroni. Solo terapie per Millico presso il centro Fisioterm (dopo aver sostenuto gli esami strumentali presso Aditerm). Domani pomeriggio nuova seduta sempre a Ferentino.