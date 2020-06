Di rientro dalla trasferta di Trapani i giallazzurri sono tornati subito ad allenarsi in vista della prossima sfida contro il Cittadella. Chi è sceso in campo ieri ha svolto una seduta di scarico, partitella a campo ridotto per il resto del gruppo. Ciano ha lavorato a parte. Domani è in programma una seduta pomeridiana alla Città dello Sport.