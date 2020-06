Seduta mattutina per i ragazzi In vista della sfida interna di venerdì prossimo contro il Cittadella. A Ferentino la squadra ha svolto un lavoro sulla forza, delle esercitazioni per reparti ed una serie di partitelle a tema. Parzialmente in gruppo Camillo Ciano. Domani la squadra tornerà in campo nel pomeriggio.