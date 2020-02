È ripresa nel pomeriggio la preparazione dei giallazzurri che sabato prossimo, alle 18, torneranno in campo al Benito Stirpe per affrontare la Salernitana. A Ferentino la squadra ha svolto un lavoro aerobico, delle esercitazioni sul possesso palla ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Gori, Ardemagni, Tabanelli e Paganini, terapie invece per Ciano. Domani alle 14:45 è in programma una nuova seduta alla Città dello Sport.