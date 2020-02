Forza in palestra e partitelle a tema, questo il programma di lavoro svolto dai giallazzurri che nel pomeriggio si sono allenati alla Città dello Sport. Differenziato per Ardemagni, Tabanelli, Gori e Paganini, terapie per Ciano. La squadra tornerà in campo domani alle 14:45 a Ferentino.