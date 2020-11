Allenamento pomeridiano alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri di mister Nesta. Riscaldamento, esercitazioni tattiche e partitella finale questo il programma odierno. Terapie per Tabanelli. Differenziato per Capuano. Parzialmente in gruppo Szyminski (lieve problema alla schiena). Domani verranno valutate nuovamente le sue condizioni.

Sempre domani in programma la rifinitura a Ferentino e poi la partenza per Brescia.