Doppia seduta per i giallazzurri che, alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino, continuano a preparare la partita contro la Cremonese. Nella mattinata la squadra di mister Nesta ha svolto un lavoro di forza ed una parte tecnica sul campo. Nel pomeriggio lavoro tattico e partitella finale. Differenziato per Szyminski. Domani in programma una nuova seduta pomeridiana sempre a Ferentino.