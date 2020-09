Allenamento mattutino alla ‘Città dello Sport’ per i ragazzi di mister Nesta. Lavoro in palestra, esercitazioni tecniche e situazioni tattiche in campo questo il programma odierno. Parzialmente in gruppo Tabanelli e Salvi, differenziato per Capuano. Domani in programma la partita di coppa Italia contro il Padova allo stadio ‘Benito Stirpe’.