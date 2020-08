Siè da poco conclusa la seduta odierna dei giallazzurri che, a Ferentino, hanno svolto delle esercitazioni tecnico-tattiche ed una partitella finale a campo ridotto. Szyminski è tornato in gruppo, differenziato per Capuano e Tabanelli, terapie per D’Elia e Gori. domani alle 9:45 è in programma la seduta di rifinitura, nel primo pomeriggio è prevista la partenza per Cittadella.