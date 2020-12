 ALLENAMENTO 30 DICEMBRE

Seduta mattutina alla ‘Citta dello sport’ per i giallazzurri di mister Nesta. Riscaldamento, esercitazioni tattiche e partite a tema questo il programma odierno. Differenziato per Luciani, terapie per Baroni. Assente Ciano. Per l’attaccante, uscito nel match contro il Pordenone, si tratta di una distrazione di secondo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Da valutare i tempi di recupero. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.