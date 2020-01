Allenamento pomeridiano per i giallazzurri che alla ‘Città dello sport’ di Ferentino continuano a preparare la partita di sabato contro la Virtus Entella. Dopo la fase di riscaldamento i ragazzi di mister Nesta hanno svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche e a chiudere una partita a campo ridotto a cui ha preso parte anche Gori. Differenziato per Paganini. Assente Bastianello per attacco influenzale. Domani mattina in programma la rifinitura sempre a Ferentino.