Esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto per i giallazzurri che sabato scenderanno in campo a Venezia. Brighenti è tornato in gruppo. Durante la seduta si è fermato Paganini per un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. Domani alle 10:45 la squadra tornerà ad allenarsi a Ferentino.