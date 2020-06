Allenamento mattutino alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri di mister Nesta. La squadra dopo la fase di riscaldamento ha svolto un lavoro atletico sul campo e in chiusura una serie di partitelle a tema. Differenziato per Zampano, D’Elia e Ciano. Domani alle 9.45 è in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.