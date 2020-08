Di ritorno dalla trasferta di Cittadella i giallazzurri hanno iniziato subito a lavorare in vista della sfida contro il Pordenone, gara di andata della semifinale playoff in programma domenica prossima, alle 21, al Benito Stirpe. Chi ha giocato ieri ha svolto una seduta di scarico, partitella a campo ridotto per il resto del gruppo. Differenziato per Capuano e Tabanelli, terapie per D’Elia, Gori e Matarese. Domani alle 18:45 si torna in campo alla Città dello Sport.