Secondo giorno di lavoro per i giallazzurri che continuano a preparare la trasferta di Empoli in programma Venerdì.

Alla ‘Città dello Sport’ la formazione di Nesta ha svolto prima la parte atletica e poi una serie di partitelle a tema.

Differenziato per Tabanelli. Domani mattina nuovo allenamento sempre a Ferentino.