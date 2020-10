Secondo giorno di lavoro per i Giallazzurri alla ‘Città dello Sport’. Dopo il riscaldamento iniziale la squadra di mister Nesta ha svolto un lavoro atletico sul campo e una serie di esercitazioni tecniche. Tutti in gruppo ad eccezione di Kastanos impegnato con la propria nazionale. Domani in programma doppia seduta sempre a Ferentino.