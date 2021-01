 ALLENAMENTO 9 GENNAIO

Allenamento pomeridiano alla ‘Citta dello sport’ per i giallazzurri di mister Nesta che iniziano a preparare la partita con il Vicenza. Riscaldamento tecnico, lavoro aerobico, possesso palla e partita finale questo il programma odierno. Differenziato per Luciani, terapie per Baroni. Tampone negativo per Rodhen che dovrà sostenere la visita di idoneità. Parzialmente in gruppo Capuano, Carraro, Ariaudo. Assenti Salvi e Maiello (visita di idoneità). Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.