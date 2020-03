Ripresa degli allenamenti per i giallazzurri che nel pomeriggio si sono ritrovati a Ferentino. La squadra ha svolto un lavoro aerobico, delle esercitazioni sul possesso palla ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Ardemagni e Gori, terapie per Ciano. Domani alle 15 si torna in campo alla Città dello Sport.