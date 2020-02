 ALL’UNDER 16 BASTA UN GOL DEL SOLITO SELVINI

FROSINONE: Zizzania, Maura, Cialone, Pera, Caravillani, Benacquista (dal 10’ st Rosati), Navarra (dal 9’ st Frasca), Cangianiello, Selvini, Recchiuti (dal 9’ st Bianchi), Mascolo (dal 9’ st Ferrieri).

A disposizione: Perciballi, Boni, Falcone, Ramieri, Ceccarelli.

Allenatore: Galluzzo.

TRAPANI: Rizzuto, Loddo, Randazzo (dal 26’ st Capitano), Barbara, Anzelmo, Calamia, Pipitone (dal 9’ st D’Amico), De Marco, Perrone (dal 32’ st Fucile), Aronica (dal 26’ st Scozzari), Oumar.

A disposizione: Gichkin, Mazzara.

Allenatore: Daì.

Arbitro: Silvestri Alessandro sezione di Roma 1; Assistenti: Masiello Giuseppe sezione di Latina e Moschetta Flavio sezione di Formia.

Marcatori: 32’ pt Selvini (Frosinone).

Note: ammoniti: 26’ pt e 17’ st Caravillani (Frosinone); espulsi: 17’ st Caravillani (Frosinone); recupero: 0’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Al Frosinone basta l’1-0 contro il Trapani e sale a quota 20 punti in campionato riagganciando il Lecce, portandosi a -1, e la Juve Stabia distante solo 2 lunghezze. Il Trapani invece è al 6° posto in classifica con 23 punti. Vittoria di misura quella dei classe 2004 di mister Galluzzo che hanno saputo mantenere la calma e la lucidità in una gara tutt’altro che facile. Un match con due compagini che hanno provato ad offendere e portare a casa i 3 punti a tutti i costi, ma alla fine i giallazzurri sono riusciti ad avere la meglio. Il match comincia e i padroni di casa si riversano in attacco, sciupano qualche occasione ma al 32’ minuto bomber Selvini la butta dentro e fa 1-0. Il signor Silvestri della sezione di Roma 1 manda tutti negli spogliatoi con il parziale di 1-0. Nella ripresa il Frosinone è bravissimo a difendere il vantaggio e ad addormentare la gara nonostante l’inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Caravillani al 17’ minuto della ripresa.

