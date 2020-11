Sono stati ufficializzati dalla Lega di serie BKT anticipi e posticipi alla 8.a dalla 10.a giornata di campionato. Frosinone-Cosenza si giocherà venerdi alle ore 21, come anticipo della 8.a giornata. Sabato 28 novembre è in programma Brescia-Frosinone alle ore 14 per la 9.a giornata. Quindi sabato 5 dicembre Frosinone-Chievo alle ore 14 per la 10.a giornata.