 ANTICIPI E POSTICIPI DALLA 11.a ALLA 17.a GIORNATA

Sono stati ufficializzati della Lega di serie B anticipi e posticipi relativamente dalla 11.a alla 17.a giornata del campionato.

Sabato 12 dicembre Lecce-Frosinone valevole per la 11.a giornata si gioca alle ore 14.

Si prosegue martedi 15 dicembre, Reggiana-Frosinone per la 12.a giornata in campo alle ore 18.30.

Frosinone-Salernitana in programma venerdi 18 dicembre alle ore 21 per la 13.a giornata. Cittadella-Frosinone martedi 22 dicembre alle ore 19 per la 14.a giornata.

Frosinone-Pordenone domenica 27 dicembre alle ore 15 per la 15.a giornata.

Pisa-Frosinone mercoledi 30 dicembre alle ore 18.30.

Infine, per la 17.a giornata, lunedì 4 Gennaio Frosinone-Spal alle ore 18.30.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio